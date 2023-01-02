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Liseli gençlerin bıçaklı kavgası cinayetle bitti

Elazığ’ın Palu ilçesinde okul pansiyonu önünde iki öğrenci arasında çıkan kavgada, bir öğrenci bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 15:53
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Elazığ'da liseli gençlerin bıçaklı kavgası cinayetle bitti

Liseli gençlerin bıçaklı kavgası cinayetle bitti
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İHA'nın haberine göre, olay, Palu ilçesinde meydana geldi. Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri Ş.K. ile Erman Demiroğlu (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Okul pansiyonu önünde kavgaya dönüşen tartışma da Ş.K., bıçakla Demiroğlu’nu yaraladı. 

Karnına ve kalbine aldığı bıçak darbeleri ile yere yığılan öğrenciye ilk müdahale okul yönetimi ve öğretmenler tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Demiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ş.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

 

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