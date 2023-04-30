Elazığ'da sağanak yağış

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Elazığ'da sağanak yağış

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı ‘kuvvetli yağış', Elazığ'da etkisini göstermeye başladı. Yağışın şiddeti zaman zaman artarken, trafikte de sürücüler zor anlar yaşıyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, 1700 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar; yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar oluşması muhtemel risklerdir. Muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

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