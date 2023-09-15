Elazığ’da sahte para ve silah ticareti operasyonu: 6 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde R.B.(24) B.E. (28) ve H.K.’nın (21) üzerinde ve ikametlerinde yapılan arama neticesinde, 100 liralık banknotlar halinde 1015 adet sahte Türk Lirası ele geçirildi. Silah ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ise C.A.A.(20) ve D.A.’nın (22) adreslerinde yapılan aramada, 2 adet 765 çapında tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 10 adet 765 mm dolu tabanca fişeği, 1 adet pompalı diye tabir edilen tüfek ve 3 adet tüfek şarjörü ele geçirildi.

Ayrıca devam eden çalışmalarda, izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak imal etme ve satma suçundan aranıyor olduğu anlaşılan şüpheli M.A. da yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 6 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.