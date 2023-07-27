Elazığ'da serinlemek için göle giren 24 yaşındaki Mine boğuldu

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde, piknik yaptığı arkadaşlarıyla birlikte Hazar Gölü’ne giren 24 yaşındaki Mine B, boğularak hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Elazığ'da serinlemek için göle giren 24 yaşındaki Mine boğuldu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Gencin cesedi, dalgıç polisler tarafından çıkarıldı.

Gölde kayboldu

Olay, Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyü yakınında meydana geldi. Mine B, arkadaşlarıyla birlikte Hazar Gölü kıyısında piknik yapmaya gitti. Serinlemek için göle giren genç kız, bir süre sonra suda kayboldu. Arkadaşları, durumu hemen güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Dalgıç polisler cesede ulaştı

Olay yerine gelen Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, gölde arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler, gencin cansız bedenine ulaştı. Mine B’nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Soruşturma başlatıldı

Gencin boğulma nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Mine B’nin ailesi ve arkadaşları ise büyük üzüntü yaşadı.

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