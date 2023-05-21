Elazığ’da silahlı kavga: 2 yaralı

Elazığ’da arkadaş grubu arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, biri çay ocağında oturan vatandaş olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle'de bulunan Vali Enes Yeter Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, taraflardan biri gidip getirdiği pompalı tüfekle arkadaşına ateş etti ve ardından kaçtı. aw895619-01.jpgOlayda, biri çay ocağında oturan vatandaş olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw895619-02.jpgPolis ekipleri, olayda kullanılan silahı bulurken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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