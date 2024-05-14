Sevgilisinden unutulmaz doğum günü sürprizi: Ratatuy filmine uygun yemekler

Bir sosyal medya kullanıcısının kız arkadaşı, sevgilisine doğum gününde yaptığı sürprizle sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sevgilisinin en sevdiği film olan Ratatuy'u izlerken, filmdeki sahnelere uygun olarak kendi hazırladığı yemekleri getiren kadın, romantik ve yaratıcı bir kutlamaya imza attı.

Doğum günü kutlaması sırasında Ratatuy filmini açan kadın, filmin her önemli sahnesinde görülen yemekleri sevgilisine sunarak onu hem şaşırttı hem de mutlu etti. Özellikle filmin ikonik yemeği olan Ratatouille’yi birebir hazırlayan sevgilinin bu sürprizi, doğum günü çocuğu için unutulmaz bir anı oldu.

Bu yaratıcı doğum günü kutlaması, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, hem sevgilinin yaptığı bu özel jesti hem de yemeklerin detaylı hazırlanmış olmasını övdü. Videolar ve fotoğraflarla desteklenen paylaşım, birçok kişinin beğenisini kazanarak yorum yağmuruna tutuldu.