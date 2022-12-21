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Elazığ’da yoğun sis

Elazığ’da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, araçlar trafikte zor anlar yaşadı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 09:51
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Elazığ’da sis etkili oldu

Elazığ’da yoğun sis
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Elazığ’da Meteoroloji'nin önceden uyardığı sis kent genelinde etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarı sonrası sis ve pus, Elazığ'da etkili oldu. Sis nedeniyle kentte görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Araçlar sis arasında kaybolurken sürücüler düşük hızda dörtlülerini yakarak seyretti.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir” denildi.


(Kaynak: İHA)

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