Elazığ’da tarım arazilerini sel vurdu

İHA
Elazığ merkez Hoş köyünde sağanak yağış etkisini gösterdi.
Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi.
Su taşkınları nedeni ile tarım arazileri zarar gördü.
O anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Elazığ’da aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu. Su taşkınlarında tarım arazileri zarar gördü.
İHA
Elazığ merkez Hoş köyünde sağanak yağış etkisini gösterdi.
Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi.
Su taşkınları nedeni ile tarım arazileri zarar gördü.
O anlar cep telefonu ile görüntülendi.