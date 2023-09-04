Elazığ’da ters dönen otomobil yandı: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters dönüp yanarken, kazada sürücü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Elazığ’da ters dönen otomobil yandı: 1 yaralı

Kaza, Elazığ'da merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Tofaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters dönerek yandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yanan araç ise, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Öne Çıkanlar
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Selçuk İnan'dan Süper Lig açıklaması Spor
Selçuk İnan'dan Süper Lig açıklaması
Nevşehir'deki selin ardından hasar tespit çalışmaları başladı Güncel
Nevşehir'deki selin ardından hasar tespit çalışmaları başladı
Samsun'da bıçaklı ve demir çubuklu kavga: 2 yaralı Güncel
Samsun'da bıçaklı ve demir çubuklu kavga: 2 yaralı
Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'la anlaştı mı? TFF lisans kaydı açtı Spor
Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'la anlaştı mı? TFF lisans kaydı açtı
Erdal Güneş'in görevine son verildi Spor
Erdal Güneş'in görevine son verildi
Beşiktaş taraftarı Ebrar'a sahip çıktı: Beşiktaş'ın kızı Ebrar Spor
Beşiktaş taraftarı Ebrar'a sahip çıktı: Beşiktaş'ın kızı Ebrar
İçinde yolcu bulunan metroyu su bastı Güncel
İçinde yolcu bulunan metroyu su bastı