Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

İHA'nın haberine göre, Kaza, Elazığ-Pertek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EB 565 plakalı otomobil ile bir hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar seyir halindeki başka araçlara çarparak durabildi. Kazada, 2 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.