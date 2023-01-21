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Elazığ’da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kamyona yandan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 17:36
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Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
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Elazığ’da otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Bingöl kara yolu Şahsuvar köyü kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BOL 129 plakalı otomobil, 06 UJ 623 plakalı kamyona yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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