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Trafik kazası değil cinayet çıktı! Meğer katil yengesiymiş

Konya’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kamil Yanar’ın aslında cinayet kurbanı olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinin kaza sonrası yaptığı araştırmada Yanar’a çarpan aracın yengesi M.Y.’ye ait olduğu tespit edildi. Katil zanlısı yenge gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 09:15
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Trafik kazası değil cinayet çıktı! Meğer katil yengesiymiş

Trafik kazası değil cinayet çıktı! Meğer katil yengesiymiş
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Konya'da bisikleti ile seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kamil Yanar'ın (50) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Kaza, 14 Aralık günü sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Kaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamil Yanar, bisikleti ile caddede seyir halindeyken plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir aracın çarpması sorucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yanar bir gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

 

Olayla ilgili Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler güzergahtaki kamera görüntülerini incelediğinde araç plakasını tespit etti. Aracın sahibi ise polisi bile şaşırttı.

TAMİRHANEDE HASARLI BİR ŞEKİLDE BULUNDU

Aracın Kamil Yanar'ın yengesi M.Y.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Polis, aracı bir tamirhanede hasarlı bir şekilde buldu. Bunun üzerine M.Y. ve eşi Y.Y. gözaltına alındı.

YENGE KATİL ZANLISI OLARAK GÖZALTINA ALINDI

M.Y.'nin eşi Y.Y. ile tartışma yaşadığı, buna dahil olan Kamil Yanar'ın yengesini darp ettiği, M.Y.'nin şikayeti üzerine Kamil Yanar hakkında Meram Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

M.Y.'nin darp olayı nedeniyle Kamil Yanar'a kinlendiği olayı da bu nedenle gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili M.Y. ve eşi Y.Y. gözaltına alındı. Y.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.Y. adliyeye sevk edildi.

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Ali veli selami
18.12.2022 09:29
Okuduğumuz habere göre yorum yapıyoruz Aile içi hesaplaşma Bedeli çok ağır olmuş  
 
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