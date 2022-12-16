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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da kaçak göçmen dolu minibüs kanala düştü: 9 ölü

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 15:26
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Flaş... Flaş... Şanlıurfa'da kaçak göçmen dolu minibüs kanala düştü: 9 ölü

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da kaçak göçmen dolu minibüs kanala düştü: 9 ölü
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AA'da yer alan habere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 67 VE 781 plakalı minibüs, Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer mezrası mevkisinde sulama kanalına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, araçtaki bazı kişiler kurtarıldı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Valilikten yapılan açıklamada, göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 göçmenden 3'ünün daha hayatını kaybettiği belirtilerek, "Olayda hayatını kaybeden göçmen sayısı 9 olmuştur. 2 yaralının durumları stabil olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

VALİ AYHAN'IN AÇIKLAMALARI

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Salih Ayhan da gazetecilere yaptığı açıklamada, dalgıçlar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışma yürüttüğünü söyledi.

Ekiplerin arama tarama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Burası tali bir yol, ne için burası kullanıldı? Biliyorsunuz bu göçmen kaçakçılığına yönelik ciddi bir saha çalışması yapıyoruz, arkadaşlarımız ciddi tedbirler aldılar. Maalesef yine de farklı yollardan farklı güzergahlardan faaliyet olabiliyor. İşte onun da gayri yasal bir hususun da acısını burada yaşıyoruz. Sonuçta insanız, göçmen de olsa insanız, üzüntülüyüz. Sağ olanlara jandarmamızda gerekli müşahede yapılıyor, kıyafettir, yeme-içmedir arkadaşlarımız sağlıyorlar."

Vali Ayhan, düzensiz göçmenlerin geçişini organize eden kişinin yakalandığına işaret ederek, "İşlemleri devam ediyor. Sayın savcımız olay yerinde. Sürecin adli boyutunu yönetiyor. İdari olarak da gerekli tedbirler, tasarruflar ve işlemler devam etmektedir. Acımız büyük, bu olaydan çok derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bir daha olmamasını temenni ediyorum." dedi.

Gözaltında bulunan kişinin ifadesine ilişkin soru üzerine Vali Ayhan, "İşlemleri devam etmekte. Çok ilginç, ilk verdiği bilgi araçta 24 kişinin olduğu yönündeydi. Gördüğünüz gibi kanalın dibi görünmüyor, bulanık su ama daha sonra çalışmalar, buradaki vatandaşlarımızın verdiği bilgilerle yapıldı ve 30 kişi çıktı. Demek ki onun dediğine itibar etmemek lazımmış, iyi ki itibar etmemişiz, çalışmalar da bu nedenle devam etmekte." yanıtını verdi.

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Vatandaş
16.12.2022 16:37
Allah rahmet eylesin vefat edenlere  
 
Tekin Ertürk
16.12.2022 16:25
Kaçak göçmen nasıl ya? Örneğin Almanya'ya, İngiltere'ye İsveç vb. ülkelere bir kişi bile kaçak girebilir mi? Ölenler için üzgünüm de...  
 
coskun
16.12.2022 15:42
BUDA DEMEK Kİ SINIR NAMUS DEĞİLMİŞ. ölenlere Allah rahmet eylesin ama sınırlar yol geçen hanı gibi adeta ülkemiz ortak ülke oldu. her yerde varlar  
 
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