Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan 1 şüpheli tutuklanırken, 1 kilogram 366 gram esrar maddesi ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesi amacıyla, kente gelen araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen kontrollerde, V.K. (34), isimli şüpheli şahsın üst ve araç aramasında 3 parça halinde 1 kilogram 366 gram esrar maddesi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve görevli memura mukavemet suçlarından çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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