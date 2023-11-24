Elazığ’da uyuşturucu operasyonu

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda U.T. isimli şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keban İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 66 gram toz esrar, 40 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 55 adet renkli reçeteli ilaç, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yasal işlem başlatıldı.

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