Emeğin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs kutlu olsun

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeğin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs kutlu olsun
Tüm dünyada işçilerin birlik, beraberlik ve mücadele ruhunu simgeleyen 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun…

Bu özel gün, emekçilerin hakları, çalışma şartları, sağlık ve güvenlik gibi önemli konulara ışık tutmak ve bu alandaki beklentileri ifade etmek için bir fırsattır.

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-1.jpg

1 MAYIS’IN TARİHÇESİ

1 Mayıs’ın tarihi, 19. yüzyılın ikinci yarısına uzanır. 1886’da ABD’nin Chicago kentinde başlayan ve 8 saatlik iş günü talebiyle yükselen işçi hareketleri, zamanla uluslararası bir harekete dönüşmüştür. Dünyanın dört bir yanındaki işçi temsilcileri, 1 Mayıs’ı işçi haklarını anma ve savunma günü olarak benimsemiştir.

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-2.jpg

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1 Mayıs İşçi Bayramı ilk olarak 1911 yılında Selanik’te tütün, pamuk ve liman işçileri tarafından kutlanmış, İstanbul’daki ilk resmi kutlama ise 1912 yılında gerçekleşmiştir.

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-4.jpg

Günümüzde, dünya çapında çeşitli etkinliklerle 1 Mayıs coşkuyla kutlanırken, işçi hakları ve adil çalışma koşulları için yapılan çağrılarla işçi sınıfının dayanışması pekiştirilmektedir.

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-6.jpg

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI

• Dünya genelindeki tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Her damla alın terinin hak ettiği değeri bulması temennisiyle…

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-7.jpg

• "Anıtlar taşlarla değil, yapılan işlerle kurulur.” (J. T. Motley) Her bir taşı anıta dönüştüren işçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!

• “Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışkan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayısı kutlu olsun…

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-8.jpg

• Dayanışma, iyilik, birlik ve güzellik dolu 1 Mayısta, tüm işçi kardeşlerimizin bayramını kutlarım.

• 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün ülkemizde coşkuyla kutlanmasını dilerim.

• “Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.” - Sophokles

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-9.jpg

Bu özel günün, tüm işçi ve emekçiler için umut, huzur ve adalet getirmesini dilerim. 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun!

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-15.jpg

KANLI 1 MAYIS

“Kanlı 1 Mayıs” olarak bilinen olay Türkiye’nin İstanbul Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs 1977 tarihinde gerçekleşti ve birçok insanın hayatını kaybetti. O gün, İşçi Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen izdiham ve silahlı saldırı sonucu çıkan panik, büyük bir kaosa yol açmıştı. Bu kaos sırasında birçok insan ezilerek veya silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, yaralanmıştı.

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-18.jpg

Olaylar sırasında, DİSK güvenlik görevlileri ile çatışmaya giren gruplar tarafından ateş açılmış, Taksim Meydanı’nı saran silah sesleri duyulmuş ve kalabalık panik halinde kaçmaya çalışmıştı. Polis de panzerlerle kalabalığa müdahale etmişti.

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-19.jpg

Kazancı Yokuşu’na yönelen büyük bir kalabalık, park edilmiş bir kamyonun önünde sıkışmış ve burada birçok kişi ezilmişti. Sonuç olarak, 34 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 130 kişi yaralanmıştı.

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-21.jpg

Bu olay, Türkiye’de 1 Mayıs kutlamalarının ve Taksim Meydanı’nın sembolik önemini artırmış ve her yıl anma etkinlikleri düzenlenmesine sebep olmuştur. “Kanlı 1 Mayıs” anmaları, kaybedilen hayatları anmak ve işçi haklarına dikkat çekmek için yapılmaktadır.

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-9-001.jpg

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-10.jpg

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-11.jpg

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-12.jpg

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-13.jpg

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-14.jpg

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-15-001.jpg

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-16.jpg

emegin-ve-emekcinin-bayrami-1-mayis-kutlu-olsun-yenicag-24.jpg

Güncelleme: 
İlgili Haberler
1 Mayıs İşçi Bayramında gönderilecek mesajlar neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları
1 Mayıs İşçi Bayramında gönderilecek mesajlar neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları
Cem Yılmaz’dan 1 Mayıs mesajı
Rezilliğin fotoğrafı. 1 Mayıs bayram mı eziyet ve korku günü mü?
1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmaya çalışan 18 kişi gözaltına alındı
Yayın akışı 1 Mayıs Çarşamba. Hangi kanalda ne var?
İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
1 Mayıs sol için neyi ifade eder?
1 Mayıs sol için neyi ifade eder?
Son Haberler
İstanbul enflasyonu belli oldu. Artık taşı toprağı zam Ekonomi
İstanbul enflasyonu belli oldu. Artık taşı toprağı zam
Erdoğan taklitleriyle ünlü Muhammed Nur Nahya'dan son bomba. Bu defa Audi A8 isteyen Ali Erbaş'ı kapak yaptı Gündem
Erdoğan taklitleriyle ünlü Muhammed Nur Nahya'dan son bomba. Bu defa Audi A8 isteyen Ali Erbaş'ı kapak yaptı
Saraçhane'de eylemciler polis eşliğinde çekiliyor Gündem
Saraçhane'de eylemciler polis eşliğinde çekiliyor
İskenderun'da cayır cayır yanan araç hurdaya döndü Yerel Haberler
İskenderun'da cayır cayır yanan araç hurdaya döndü
İstanbul’da 70 milyon TL’ye satılan bir daire herkesi şok etti Ekonomi
İstanbul’da 70 milyon TL’ye satılan bir daire herkesi şok etti
1 Mayıs İşçi Bayramında gönderilecek mesajlar neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları Gündem
1 Mayıs İşçi Bayramında gönderilecek mesajlar neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları
Üç büyüklerden 1 Mayıs mesajı Spor
Üç büyüklerden 1 Mayıs mesajı