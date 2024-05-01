Emeğin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs kutlu olsun

Bu özel gün, emekçilerin hakları, çalışma şartları, sağlık ve güvenlik gibi önemli konulara ışık tutmak ve bu alandaki beklentileri ifade etmek için bir fırsattır.

1 MAYIS’IN TARİHÇESİ

1 Mayıs’ın tarihi, 19. yüzyılın ikinci yarısına uzanır. 1886’da ABD’nin Chicago kentinde başlayan ve 8 saatlik iş günü talebiyle yükselen işçi hareketleri, zamanla uluslararası bir harekete dönüşmüştür. Dünyanın dört bir yanındaki işçi temsilcileri, 1 Mayıs’ı işçi haklarını anma ve savunma günü olarak benimsemiştir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1 Mayıs İşçi Bayramı ilk olarak 1911 yılında Selanik’te tütün, pamuk ve liman işçileri tarafından kutlanmış, İstanbul’daki ilk resmi kutlama ise 1912 yılında gerçekleşmiştir.

Günümüzde, dünya çapında çeşitli etkinliklerle 1 Mayıs coşkuyla kutlanırken, işçi hakları ve adil çalışma koşulları için yapılan çağrılarla işçi sınıfının dayanışması pekiştirilmektedir.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI

• Dünya genelindeki tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Her damla alın terinin hak ettiği değeri bulması temennisiyle…

• "Anıtlar taşlarla değil, yapılan işlerle kurulur.” (J. T. Motley) Her bir taşı anıta dönüştüren işçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!

• “Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışkan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayısı kutlu olsun…

• Dayanışma, iyilik, birlik ve güzellik dolu 1 Mayısta, tüm işçi kardeşlerimizin bayramını kutlarım.

• 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün ülkemizde coşkuyla kutlanmasını dilerim.

• “Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.” - Sophokles

Bu özel günün, tüm işçi ve emekçiler için umut, huzur ve adalet getirmesini dilerim. 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun!

KANLI 1 MAYIS

“Kanlı 1 Mayıs” olarak bilinen olay Türkiye’nin İstanbul Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs 1977 tarihinde gerçekleşti ve birçok insanın hayatını kaybetti. O gün, İşçi Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen izdiham ve silahlı saldırı sonucu çıkan panik, büyük bir kaosa yol açmıştı. Bu kaos sırasında birçok insan ezilerek veya silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, yaralanmıştı.

Olaylar sırasında, DİSK güvenlik görevlileri ile çatışmaya giren gruplar tarafından ateş açılmış, Taksim Meydanı’nı saran silah sesleri duyulmuş ve kalabalık panik halinde kaçmaya çalışmıştı. Polis de panzerlerle kalabalığa müdahale etmişti.

Kazancı Yokuşu’na yönelen büyük bir kalabalık, park edilmiş bir kamyonun önünde sıkışmış ve burada birçok kişi ezilmişti. Sonuç olarak, 34 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 130 kişi yaralanmıştı.

Bu olay, Türkiye’de 1 Mayıs kutlamalarının ve Taksim Meydanı’nın sembolik önemini artırmış ve her yıl anma etkinlikleri düzenlenmesine sebep olmuştur. “Kanlı 1 Mayıs” anmaları, kaybedilen hayatları anmak ve işçi haklarına dikkat çekmek için yapılmaktadır.