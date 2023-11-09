Elazığ’da uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezine teyp arkasında saklanmış uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Elazığ’da uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde kente uyuşturucu madde sokulacağı ihbarı alındı. Çevre illerden kente girmeye çalışan şüpheliler K.A. (23) ve F.T. (23) tespit edildi.

Tespit edilen şüphelilerin durdurulan araçlarında narkotik köpeği tarafından yapılan aramada, oto teyp arkasına saklanmış 114,38 gram metamfetamin maddesi ve 4,38 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öne Çıkanlar
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hamas’tan tüm dünyaya ‘eylem’ çağrısı Dünya
Hamas’tan tüm dünyaya ‘eylem’ çağrısı
Ali Koç'tan Kulüpler Birliği toplantısı sonrası flaş açıklamalar: Bahis varsa şike varsa hakem de vardır Spor
Ali Koç'tan Kulüpler Birliği toplantısı sonrası flaş açıklamalar: Bahis varsa şike varsa hakem de vardır
İki demir kapıyla önlem alınan evde uyuşturucu baskınında gözaltına alındı, 'temizlik yapıyordum' dedi Gündem
İki demir kapıyla önlem alınan evde uyuşturucu baskınında gözaltına alındı, 'temizlik yapıyordum' dedi
Çevresindeki binaların hasar gördüğü mahallenin camisi, 7 aydır kapalı Gündem
Çevresindeki binaların hasar gördüğü mahallenin camisi, 7 aydır kapalı
Beşiktaş taraftarından coşkulu bekleyiş. Davul zurna eşliğinde marş söylediler Spor
Beşiktaş taraftarından coşkulu bekleyiş. Davul zurna eşliğinde marş söylediler
Daha önce nokta atışı bilmişlerdi: Dünyaca ünlü banka "dolar kuru o tarihte önce 39 sonra 48 lira olacak" dedi Ekonomi
Daha önce nokta atışı bilmişlerdi: Dünyaca ünlü banka "dolar kuru o tarihte önce 39 sonra 48 lira olacak" dedi
Meteoroloji’den ani sel uyarısı: Çok kuvvetli yağış geliyor Gündem
Meteoroloji’den ani sel uyarısı: Çok kuvvetli yağış geliyor