7 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Elazığ'ın merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Elazığ'ın merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Elazığ kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Etkili olan kar yağışı sonrası Elazığ beyaza büründü.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 02:50
Takip Et

Elazığ'ın merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Elazığ'ın merkezine mevsimin ilk karı yağdı
+
Aa
-

Elazığ'da kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Bölge genelinde yüksek rakımlı yerlerde bir süredir etkili olan kar yağışının, şehir merkezlerinde de bugünden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi. Elazığ’ın merkezinde bu kış mevsiminin ilk kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle bazı yerler kısa sürede beyaza büründü. Ayrıca ilçelerde de kar yağışının etkili olmaya başladığı bildirildi.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli’de kar beklendiğini, Adıyaman’da ise karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
1
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
2
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Halk TV canlı yayında televizyon tarihine geçecek olay. Oğlu canlı yayındayken annesi bir anda odaya girdi
3
﻿Halk TV canlı yayında televizyon tarihine geçecek olay. Oğlu canlı yayındayken annesi bir anda odaya girdi
﻿Halk TV canlı yayında televizyon tarihine geçecek olay. Oğlu canlı yayındayken annesi bir anda odaya girdi
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
4
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
5
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Seçime kadar uykusuz kalacak. Eski sağ kolu Turhan Çömez Erdoğan'ın planını açıkladı
6
﻿Seçime kadar uykusuz kalacak. Eski sağ kolu Turhan Çömez Erdoğan'ın planını açıkladı
﻿Seçime kadar uykusuz kalacak. Eski sağ kolu Turhan Çömez Erdoğan'ın planını açıkladı
﻿Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi
7
﻿Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi
﻿Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi
﻿Elazığ'ın merkezine mevsimin ilk karı yağdı
﻿Elazığ'ın merkezine mevsimin ilk karı yağdı
﻿Elazığ'ın merkezine mevsimin ilk karı yağdı
﻿ABD Temsilciler Meclisi'nde başkan 13'ncü turda da seçilemedi
﻿ABD Temsilciler Meclisi'nde başkan 13'ncü turda da seçilemedi
﻿ABD Temsilciler Meclisi'nde başkan 13'ncü turda da seçilemedi
﻿'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, baklava alırken yakalandı
﻿'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, baklava alırken yakalandı
﻿'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, baklava alırken yakalandı
﻿Yol çalışmasında 1600 yıllık oda mezar bulundu
﻿Yol çalışmasında 1600 yıllık oda mezar bulundu
﻿Yol çalışmasında 1600 yıllık oda mezar bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.