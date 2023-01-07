﻿Elazığ'ın merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Elazığ'da kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Bölge genelinde yüksek rakımlı yerlerde bir süredir etkili olan kar yağışının, şehir merkezlerinde de bugünden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi. Elazığ’ın merkezinde bu kış mevsiminin ilk kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle bazı yerler kısa sürede beyaza büründü. Ayrıca ilçelerde de kar yağışının etkili olmaya başladığı bildirildi.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli’de kar beklendiğini, Adıyaman’da ise karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi. (İHA)