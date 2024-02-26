Elbisesindeki Arapça yazıyı Kuran ayeti sandıkları kadını linç etmek istediler

Pakistan'ın Lahor kentinde bir kadının Kuran'dan ayetler taşıyan bir elbise giydiği söylentisinin yayılması üzerine yüzlerce kişi kadının yemek yediği restoranı abluka altına aldı.

Linç girişimiyle karşı karşıya kalan kadın restoranın en uzak noktasında gidip yüzünü elleriyle kapatmış ve korkmuş bir halde saklanmaya başladı. Restoranın kapıları kapatıldı, olay yerine gelen polis, kadınla öfkeli kalabalığın arasına set çekti.

Din adamların, kadının üzerindeki elbisede Arapça kaligrafiyle "Helva" yazdığını açıklamasıyla ismi açıklanmayan kadın mutlak bir ölümden döndü

KADIN POLİS ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ

Elbisesinde Arapça rastgele kelimelerin yazdığı ve bu yüzden linç edilmek istenen kadın, Pakistan polisi ve esnafı tarafından kurtarıldı. Kıyafeti giye kadını kurtaran polis kadın Pakistan’da yılın cesaret ödülüne aday gösterildi.