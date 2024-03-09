Elde silah yüzde kar maskesi kuyumcuya daldılar 60 saniyede 3,5 milyonluk soygun yapıp çıktılar

Kaynak: AA
Elde silah yüzde kar maskesi kuyumcuya daldılar 60 saniyede 3,5 milyonluk soygun yapıp çıktılar
Bursa’da bir kuyumcuya giren silahlı ve maskeli hırsızlar 1 dakikada 3,5 milyon liralık soygun yaparak kayıplara karıştı. Hırsızların 1,5 kilogram altın çaldığı öğrenildi.

Bursa'daki bir kuyumcuya giren 3 kişi, silah tehdidiyle vitrindeki altınlardan bazılarını gasbederek kaçtı. Çalınan 1,5 kilogram ağırlığındaki altınların değerinin yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.

Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, plakası henüz belirlenemeyen otomobille Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi'nde M.M'ye ait kuyumcu dükkanının önüne geldi.

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Zanlılardan 2'si içeri girerek M.M'ye silah doğrulttu. Vitrindeki altınların bazılarını gasbeden ve iş yerinden çıkarken havaya 2 el ateş açan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek uzaklaştı.

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Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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