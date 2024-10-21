Elebaşı Fetullah Gülen öldü! Gülben Ergen Defne Joy'u anarak Melih Gökçek'in paylaşımını hatırlattı

Elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından X’te "Cehennem ateşin bol olsun" yorumları yağarken ünlü şarkıcı Gülben Ergen’den bomba bir paylaşım geldi.

Sosyal medyada TT’i olan Fetullah Gülen’in ölümünün ardından ünlü oyuncu Defne Joy Foster geldi.

Ünlü oyuncu Defne Joy Foster, Fethullah Gülen'e "FETÖ" diyen ilk kişiydi. Melih Gökçek ise ünlü oyuncunun paylaşımına şu şekilde tepki göstermişti.

"Terbiyeni takın, Gülen'e Fetö diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen Fetullah Gülen’in ölümünün ardından kişisel sosyal medya hesabından Melih Gökçek’in yazışmasını hatırlattı. Ergen'in paylaşımına beğeni yağarken pek çok defa da RT aldı.

GÜLBEN ERGEN KİMDİR ?

İlk sinema deneyimini Bülent Ersoy'un oynadığı "Biz Ayrılamayız" filminde yaşayan Ergen, ardından Kartal Tibet'in yönettiği "Deniz Yıldızı" filminde Kenan Kalav ile başrolü paylaştı.

Gülben Ergen, müzik kariyerine 1997 yılında "Merhaba" adlı albümüyle adım attı. Ünlü şarkıcı müzik kariyeri boyunca 17 albüm çıkarmış ve 200'den fazla şarkıya imzasını attı.