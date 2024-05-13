Elektriğe rekor zam geliyor tarih belli oldu… Enerji Bakanlığı ile EPDK kulislerinden bilgi sızdı

Kaynak: Haber Merkezi
Elektriğe rekor zam geliyor tarih belli oldu… Enerji Bakanlığı ile EPDK kulislerinden bilgi sızdı
Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara’nın ‘elektriğe ciddi zam kapıda’ öngörüsünün ardından bir zam haberi de Halk Tv’nin ekonomi yazarı Olcay Aydilek’ten geldi.

Ekonomi Profesörü Hakan Kara, TÜFE ile elektrik fiyatı grafiğini paylaşarak elektriğe Temmuz-Ağustos ayında ciddi zam geleceğini ileri sürmüştü.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Hakan Kara’nın, X (Twitter) hesabından paylaştığı grafiğe göre elektrik fiyatları 2023’ün ilk dört ayında yatay seyrederken, TÜFE’de yukarı yönlü artış dikkat çekiyor.

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Elektriğe bir zam haberi iddiası da Halk Tv ekonomi yazarı Olcay Aydilek’ten geldi. Aydilek, “İşte yılın merakla beklenen haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK kulislerinde (toplantılarda gündeme getirilen) elektriğe yüzde 70 düzeyinde zam konuşuluyor. Haziran ya da yüksek olasılık temmuzda... Nihai kararı ekonomi yönetimi verecek” ifadelerini kullandı.

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