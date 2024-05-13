Fatih Altaylı’dan skandal iddia! Sahte diploma veren üniversitenin sahibi hangi partide vekil

Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haftalardır sahte diploma ve yolsuzluk haberleriyle gündemden düşmüyor.

TRT KKTC Temsilcisi ve bir dönem üniversitenin mütevelli heyeti üyesi olan Sefa Karahasan, sahte diploma nedeniyle 5 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Rüşvet, irtikap, suç gelirini aklamakla suçlanan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı ve Mehmet Hasgüler de 9 Mart'ta tutuklanmıştı.

Üniversitenin küçük ortağı ve genel sekreteri Serdal Gündüz de, sahte not girişleri yapılarak 600’ü aşkın kişiye sahte diploma verdiğini itiraf etmişti.

KKTC basınında yer alan bilgilere göre, “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması polis teşkilatına bile sıçradı. Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel, başkent Lefkoşa’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sel’in 18 Ocak 2023 tarihinde Özel Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi öğrenci kayıt sistemine girişi olmasına rağmen 11 Eylül 2021’de kaydolmuş gibi gösterildiği, 1 Şubat 2023 tarihinde 9 ders notunun gelişigüzel sisteme girildiği, tez sunmadığı halde sunmuş gibi gösterilip, 19 Haziran 2023’de işletme yüksek lisanstan mezun edildiği belirtildi.

Ayrıca soruşturmaya ismi karışanlar şöyle:

KSTÜ Genel Sekreteri ve küçük ortağı Serdal Gündüz (tutuklandı)

Serdal Gündüz İçişleri Bakanlığı sekreteri Remziye Seven (teminata bağlandı)

Remziye Seven Milletvekili Emrah Yeşilırmak

Emrah Yeşilırmak Cumhurbaşkanlığı Koruma Birimi’nde görevli polis mensubu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst

Meray Dürüst TRT Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan (tutuklanıp serbest bırakıldı)

Sefa Karahasan Eski Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst

Kemal Dürüst Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) mensubu Yarbay Özgür Alp,

Özgür Alp, YÖK’ün Kuzey Kıbrıs muadili Yükseköğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon Kurumu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve eski yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler (tutuklandılar)

Turgay Avcı Mehmet Hasgüler YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal, rektör ve mütevelli heyetinin, kendi sorumluluklarını ve denetim eksikliklerini örtbas etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Üniversitenin, Kıbrıs'ta yükseköğretimine destek verme ve itibarını geri kazandırma yönündeki açıklamaları, kamuoyunda tepkilere yol açtı. Eleştiriler, kendi üniversitesinde yönetim zafiyetleri yaşanırken, yükseköğretime yardım eli uzatma ve akıl verme çabasının samimiyetsiz olduğunu öne sürüyor. Yönetimdeki eksikliklerin ve sorumsuzlukların yaşanan sorunlara zemin hazırladığı vurgulanırken, Levent Uysal ve mütevelli heyetinin sorumlu olduğu ve yargılanması gerektiği ifade ediliyor.

Kıbrıs Türkleri, "masumuz ve yükseköğretime destek olacağız" gibi açıklamaları güvenilmez bulurken, üniversitenin sahibi Ece Uysal ve üniversitenin yöneticilerinin de suçlamalarla ilişkili olan kişilerle birlikte yargılanmalarının gerekliliğini savunuyor.

FATİH ALTAYLI: BU ÜNİVERSİTENİN HANGİ PARTİ MENSUBUYLA İLİŞKİSİ OLDUĞUNA BAKILSIN

KKTC’deki sahte diploma meselesine değinen Fatih Altaylı, “Bu olay 2 aydır Kıbrıs’ta konuşuluyor. Bu üniversitenin hangi siyasi parti mensubuyla ya da hangi siyasi partinin mensubunun eşiyle bağlantılı olduğuna bakılsın. Eğer sahte diplomayla ilgili soruşturma yürütülür, kimlerin sahte diploma aldığı meselesinin üzerine gidilirse Ankara’da birçok siyasi partinin ünlü ismi, iktidar ve iktidara yakın partiler olduğu kısa sürede ortaya çıkacaktır. O üniversiteden alınan diplomalara şöyle bir bakılırsa pek şey açığa çıkar. Özelikle Ankara siyasetinde etkin, bazı siyasi partilerde önemli pozisyonlarda pek çok kişi bu işlerden faydalandılar” ifadelerini kullandı.

“LEVENT UYSAL İLE ECE UYSAL AİT ÜNİVERİSTE”

BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı ise Fatih Altyalı'nın videonun başında işaret ettiği ismin MHP Milletvekili Levent Uysal ile eşi Ece Uysal olduğunu iddia etti.