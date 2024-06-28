Elektriğe yüzde 38 zam geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elektriğe yüzde 38 zam geldi

EPDK, elektriğe yüzde 38 oranında zam geldiğini açıkladı. Zamlı tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

EPDK, elektrik fiyatlarına yüzde 38 zam yapıldığını açıkladı. Zamlı tarife 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak. Yeni zamla birlikte 100 kWh elektrik tüketilen bir eve 207,23 lira fatura gelecek.

EPDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için % 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için % 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için % 38 ve yüksek kademesi için % 20 oranında artış yapılmıştır.

Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL olmuştur.

Tarifeler 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacaktır."

Son Haberler
Akşener'in kızım dediği isim İYİ Parti'den istifa etti Siyaset
Akşener'in kızım dediği isim İYİ Parti'den istifa etti
Ünlü şarkıcı 17. meme ameliyatını oldu Magazin
Ünlü şarkıcı 17. meme ameliyatını oldu
Tekirdağ'da kaçaklara operasyon Yerel Haberler
Tekirdağ'da kaçaklara operasyon
Erdoğan: Sayın Esed'le görüşürüm Gündem
Erdoğan: Sayın Esed'le görüşürüm
Türkiye gri listeye İsmet Paşa zamanında mı girdi? Maliye Bakanlığı, "Türkiye, terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadeleyi sürdürecektir" dedi Ekonomi
Türkiye gri listeye İsmet Paşa zamanında mı girdi? Maliye Bakanlığı, "Türkiye, terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadeleyi sürdürecektir" dedi
26 yaşındaki hostesin makatından 1 kilo altın çıktı Dünya
26 yaşındaki hostesin makatından 1 kilo altın çıktı
Kim Kardashian, Marilyn Monroe oldu Magazin
Kim Kardashian, Marilyn Monroe oldu