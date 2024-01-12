Elektrik faturalarında 'vampir'e dikkat!

Siz bu cihazları kullanmasanız bile prize takılı olduğu için faturanız kabarık geliyor. Neden mi işte cevabı…

Evlerde iş yerlerinde alacağınız ufak önlemlerle elektrik faturanızda tasarruf sağlayabilirsiniz. Elektronik cihazlarınızı prizden çekmek basit gibi görünse de ya da etkisi olmadığı söylense de aslında etkisi oldukça büyük. “Vampir cihazlar” olarak adlandırılan aygıtlar, prize takılıyken ya da bekleme modundayken bile aslında çok fazla elektrik tüketiyor.

Uzmanlar bu cihazların neredeyse yüzde 10’nu fişe takılı kalan cihazlardan kaynaklandığını söylüyor.

PRİZE TAKILIYKEN DE...

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selim Şeker, faturayı en çok artıran cihazların seyyar cihazları şarj eden A.C adaptörler olduğunu söyleyerek prize takılıysa cihazlar bağlı olmasa da adaptör güç kullanmaya devam eder dedi.

Ayrıca Şeker, bu güç kullanımı biz uyurken de devam ederek, batarya şarjında, mikrodalga fırında, DVD, televizyon, uzaktan kumanda ve bilgisayarlarda standby güç kullanılıyor ve dolayısıyla ortalama bir evde sayıları 40’ı bulan cihaz çalışmadıkları zaman standby güç kullanırlar dedi.

TASARRUF İÇİN NELER YAPILMALI?

İşte öneriler….

Çay makinesi su ısıtıcısı televizyon, bilgisayar gibi ürünler prizden çekilmeli.

Enerji tasarruflu ampuller ve prizler kullanılmalı

Beyaz eşya alırken A sınıfı alınmaya dikkat edilmeli.