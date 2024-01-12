TCMB New York’ta hangi mesajları verdi?

Etkinlikte, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyona ve para politikasına yönelik açıklamada bulundu.

Başkan Erkan, dezenflasyon sürecine ulaşmakta kararlı olduklarını vurgularken, "Dezenflasyon patikası; sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

New York’ta gerçekleşen "Yatırımcı Günü" etkinliğinin büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci katılım sağladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te yurtiçinde yoğun programı nedeniyle toplantıya katılım sağlayamadı. Ancak Bakan Şimşek video konferans yöntemiyle yatırımcıların sorularını yanıtlayarak makroekonomi, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda da sunumlar gerçekleştirildi.

"Parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörüyoruz"

Hafize Gaye Erkan, dezenflasyonun süreci için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını, bu sürecin hızını azalttıklarını belirterek, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini kaydetti.

Uygulanan para politikası stratejisinin piyasalarca pozitif karşılandığını söyleyen Erkan, "Türkiye'nin CDS'i mayıs ayında bulunduğu zirveye kıyasla yarıdan fazla gerileyerek sert bir düşüş gösterdi. Piyasanın işaret ettiği kur oynaklığı önemli ölçüde azaldı." dedi.

"Kasım-aralık döneminde 9 milyar doların üzerinde sermaye girişi gerçekleşti"

Hafize Gaye Erkan, sermaye girişlerinin son zamanlarda hız kazandığını söyleyerek, kasım-aralık dönemi boyunca 9 milyar doların üzerinde sermaye girişi gerçekleştiğini vurguladı.