Elektrik kesintisinden sonra okulda birden İstiklal Marşı çalmaya başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Elektrik kesintisinden sonra okulda birden İstiklal Marşı çalmaya başladı

İstanbul Esenyurt'ta bir mahallede elektrik kesintisi sonrası enerji geri gelince, bir ortaokulda gece saatlerinde İstiklal Marşı çalmaya başladı. Bu beklenmedik olay, mahalle sakinlerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Mahalledeki elektrik kesintisinin ardından enerji geri gelince, bir ortaokulda gece saatlerinde hoparlörlerden İstiklal Marşı çalmaya başladı. Olay, mahalle sakinleri arasında şaşkınlık ve duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Gece saatlerinde meydana gelen olay, elektriklerin aniden kesilip birkaç dakika sonra geri gelmesiyle başladı. Elektriklerin gelmesiyle birlikte, mahallede bulunan bir ortaokulun hoparlörlerinden yüksek sesle İstiklal Marşı çalındı. Mahalle sakinleri, bu beklenmedik duruma anlam veremedi, ancak kısa sürede sosyal medyada bu anı paylaşarak olayın yayılmasını sağladı.

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