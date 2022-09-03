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Elektrik ve doğalgaz zamlanıyor. Zamlandıkça da şirket sayısı artıyor

Elektrik ve doğalgaz zamlandıkça Türkiye'de üretim yapan şirket sayısı artıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 27 şirkete daha üretim lisansı verdi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 11:13
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Elektrik ve doğalgaza zamlandıkça şirket sayısı da yükseliyor. EPDK 27 şirkete daha lisans verdi

Elektrik ve doğalgaz zamlanıyor. Zamlandıkça da şirket sayısı artıyor
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Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu 27 şirkete daha lisans verdi. EPDK'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 3 şirkete OSB dağıtım lisansı, 8 şirkete üretim lisansı verildi. 4 şirketin de üretim lisansı sona erdirildi.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 14 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında 1 dağıtıcı lisansı ve 1 depolama lisansı verilirken, aynı piyasada 1 şirketin de depolama lisansı sonlandırıldı.Petrol piyasasında 1 şirketin 2 depolama lisans süresi ise uzatıldı.

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