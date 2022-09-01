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  • Doğalgaz ve elektrik zamlarına AKP içinden de üst düzey tepki geldi. İvedi çare bulun

Doğalgaz ve elektrik zamlarına AKP içinden de üst düzey tepki geldi. İvedi çare bulun

Doğalgaz ve elektriğe dün gece yarısı gelen zamlara tepkiler büyürken bir eleştiri de AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar’dan geldi. AKP’li Tayyar; “Bu karar, sadece konutları değil sanayiyi de vurur, ivedi çare!” dedi…

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 21:40
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İsyan ettiren doğalgaz ve elektrik zamlarına AKP içinden de üst düzey tepki geldi

Doğalgaz ve elektrik zamlarına AKP içinden de üst düzey tepki geldi. İvedi çare bulun
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Ekonomik krizle beli iyice bükülen vatandaşa kara haber dün gece yarısı geldi.

Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 20,4, sanayide yüzde 50,8 zam yapıldı. Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20, sanayide yüzde 50, ticarethane abonelerinin tarifesine yüzde 30 zam yapıldı.

AKP İÇİNDEN ZAMLARA ELEŞTİRİ

Doğalgaz ve elektriğe zam haberine tepkiler büyürken bir eleştiri de AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar’dan geldi.

AKP’li Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğal gaz/elektrik zammının sebepleri izah edilebilir. Tüm dünyada enerji talebi ve maliyeti hızla yükseliyor. Ama geniş kitleler sebebi değil sonucuyla ilgilenir. Bu karar, sadece konutları değil sanayiyi de vurur. Nihayetinde zam/enflasyon demek. İvedi çare!" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:

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Temuçin
1.09.2022 21:50
Kışın kömür fiyatını düşünemiyorum artık köyde yaşamak çok yüksek lükse girdi naneyi yedik  
 
Deli İbrahim
1.09.2022 21:49
Atalarımız Kelin ilacı olsa başına sürer demişler. Bitti, para bitti, hazine bomboş, iç ve dış borçlarımızı 40 senede anca bitiriz artık.  
 
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