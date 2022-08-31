Kılıçdaroğlu: Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'elektrik zammı' üzerinden seslendi.

"Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, devamında da "Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

YOK YA HU. YOK ARKADAŞ YOK!"

“Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok!”