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Kılıçdaroğlu: Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı" dedi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 23:33
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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘elektrik zammı’ uyarısı: Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme

Kılıçdaroğlu: Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'elektrik zammı' üzerinden seslendi.

"Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, devamında da "Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

YOK YA HU. YOK ARKADAŞ YOK!"

“Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok!”

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Sertaç Askın
1.09.2022 00:08
İlk önce izmirde yapılan su zamları için birşey yapsında ondan sonra konuşsun..İzmir tarihinin gördüğü en kötü belediye başkanına sahibiz ...  
 
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