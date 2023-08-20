Elektrik ve su faturasını ödeyemeyen vatandaş: AKP'ye oy verdim pişman değilim

Faturalarını ödeyemediği için evinde 4 gündür elektrik ve suyun kesik olduğunu söyleyen vatandaş “Ben AKP'ye oy verdim. Pişman değilim" dedi.

Elektrik ve su faturasını ödeyemeyen vatandaş: AKP'ye oy verdim pişman değilim

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş muhabirin kendisine "AKP’ye oy verdiniz mi?" sorusuna verdiği cevap, izleyenleri şaşkına çevirdi.

AKP’ye oy verdiğini söyleyen vatandaş, faturalarını ödeyemediği için evinde 4 gündür elektrik ve suyun kesik olduğunu söyledi. Buna rağmen bir sonraki seçimde tekrar AKP’ye oy vereceğini dile getirdi.

Sokak röportajına konuşan vatandaş şunları söyledi:

“Ben AKP’ye oy verdim. Her zamanda veriyorum. AKP’ye oy verdiğim için pişman değilim. 4 gündür elektriğim suyum kesik. Çocuklarım evde susuz elektriksiz oturuyor.”

“GECE GÜNDÜZ AĞLIYORUM”

“Evimi geçindiremiyorum faturalarımı ödeyemiyorum vallahi gece gündüz ağlıyorum. İktidar biraz ucuzluk yapsın millet geçinsin.”

"Muhabirin yardım alıyormusunuz?" sorusuna vatandaş:

“Yardım almıyorum. Kaymakamlığa gidiyorsun sana tokat vuruyor yürü git diyor. Yardım için valiliğe gidiyorsun kovuyorlar. Ama yine bir dahaki seçimde AKP’ye oy vereceğim” dedi.

Paylaşılan röportaj, sosyal medyanın gündemine otururken sosyal medya kullanıcıları vatandaşa tepki gösterdi.

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