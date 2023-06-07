Elektrikli bisiklet satıcılarından sürücülere kritik uyarı

Vatandaşların sıklıkla kullandığı elektrikli bisikletlerin özel şarj cihazıyla şarj edilmemesi ciddi maddi hasarlara neden olurken, bisiklet satıcıları orijinal şarj aleti kullanılması gerektiğini söyledi.

Elektrikli bisiklet satıcılarından sürücülere kritik uyarı

İHA’nın haberine göre, son yılların favori ulaşım araçlarından olan elektrikli bisikletler vatandaşlara kolay ulaşım sağlarken, orijinal şarj cihazı kullanılmaması olumsuz sonuçlar oluşturabiliyor. Farklı şarj aleti kullanılırsa seyir halinde alev alma ve şarj edilirken elektrik kaçağından kaynaklı aracın patlamasına kadar ciddi zararlarla karşı karşıya kalınabiliyor ve yüksek maliyet ortaya çıkabiliyor. Eskişehir’de elektrikli bisiklet ve scooter alım, satım ve bakımı yapan Umut Can Kalkar, araçların içinde bulunan akülerin dolumunda orijinal şarj cihazlarından başka bir cihaz kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak bu araçların sürücülerine uyarılarda bulundu.

“ELEKTRİK KAÇAĞINDAN ÇIKAN KIVILCIMLARDAN KAYNAKLI YANGINLAR BİLE ÇIKABİLİR”

Elektrikli scooter ve bisiklet kullanıcılarının araçlarını alırken bataryalarını da dükkanda denemelerini tavsiye eden Umut Can Kalkar, bisiklet bataryasının şarjda bırakılmamasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Farklı amperlere sahip akü ve şarj aletlerinin yanlış bir tercih olduğunu belirten Kalkar, “Bisikletin kendi orijinal şarj cihazlarından başka farklı bir cihaz bisiklete zarar verebilir. Mutlaka hangi akü bağlıysa ona uygun şarj aleti ile şarj edilmeli. Mesela çok yüksek kaynaktan enerji vermeye çalışılırsa bisiklet alev alabilir hatta patlayabilir. Normal bir akü 12 volt, 20 amperken 12 volt 100 amperlik bir şarj aletine bağlanırsa bu durum ciddi problemler çıkarabilir. Kablonun takıldığı prizde de herhangi bir aksaklık olmaması gerekiyor. Her aküye özgü bir şarj aleti vardır. Elektrik kaçağından çıkan kıvılcımlardan kaynaklı yangınlar bile çıkabilir. Cep telefonlarının şarj edilme prensibiyle benzer bir şarj edilme yöntemi izlenmeli. Elektrikli bisikletler evlere kadar çıkarılabilir ancak doğru şarj edildiği zaman herhangi bir problemle karşılaşılmaz. Şimdiye kadar biz herhangi bir şarj etmeden kaynaklı patlama şikâyeti veya başka problem duymadık. Eğer olursa yüksek ihtimal elektrik kaçağından kaynaklıdır. Genel olarak elektrikli bisiklet ve scooter şarj ederken her zaman dikkat edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de ve bazı ülkelerde elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterlar ile ilgili sürücü hatası ve şarj kaynaklı yangın ve patlama haberleri basına yansımıştı.

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