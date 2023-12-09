Elektrikli BMW'den kıl payı da olsa zafer geldi

Elektrikli SUV'larda zafer kıl payı da olsa zaferi kaptı. İkinci sırada Hyundaı Kona üçüncülüğü ise Opel Astra aldı.

Ufuk Cingöz KAYNAK: Haber Merkezi
Elektrikli BMW'den kıl payı da olsa zafer geldi

Sürüş performansı ve konforuyla elektriki BMW iX1 zaferi kaptı. Kalite konusunda puanları toplayan elektrikli SUV BMW iX1 düşük gürültü seviyesiyle ön plana çıktı. Kompakt elektrikli SUV, kalite konusunda uzmanlardan yüksek puanlar aldı.

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HYUNDAI KONA ELEKTRO

Tüketim konusunda güçlü özelliklere sahip olan Hyundai Kona Elektro öne çıktı ve 2'nciliği elde etti.

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ÜÇÜNCÜLÜK OPEL ASTRA ELEKTRIC'İN OLDU

Opel Astra electrik ise fiyatı ve özellikle de performansıyla dikkat çekti. Sonuç olarak BMW finalde az bir farkla da olsa sınıf lideri oldu

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