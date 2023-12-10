Elektrikli Doblo ve Scudo satışa sunuldu

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

Hafif ticari araç pazarının en çok tercih edilen markalarından biri olan FIAT Professional, E-Doblò ve E-Scudo modellerine satışa çıkardı. Yeni E-Doblò, 100 kW (136 HP) güç sağlayan elektromotor ve 50 kW/h batarya kapasitesi ile WLTP döngüsünde 280 km'nin üzerinde birleşik menzil ve şehir içinde de 400 km’ye varan menzil sunuyor. 75 kWh kapasiteli bataryadan beslenen, 100 kW güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoru ile E-Scudo ise, şehir içinde 420 kilometrelik ve birleşik 330 kilometreye varan menzile sahip.

AYTAÇ: PAZARDAKİ BAŞARIMIZI ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA DEVAM EDECEK

Yeni yüzde 100 elektrikli modelleriyle birlikte hafif ticari araç müşterilerinin farklılaşan ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ve bu kapsamda sektöre öncülük ettikleri için mutluluk duyduğunu ifade eden FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, “FIAT Professional olarak, orta ticari araç segmentindeki varlığımızı, geçtiğimiz yıl pazara yeniden sunduğumuz Scudo ve Türkiye’de ilk defa tüketiciler ile buluşturduğumuz Ulysse modelleri ile tazeledik. Bu yıl da haziran ayında Yeni Doblò’yu tüketicilerle buluşturduk. Şimdi ise Doblò ve Scudo modellerimizin elektrikli motorla donatılan versiyonlarını pazara sunmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Hafif ticari araç segmentindeki başarımızı ve istikrarımızı elektrikli araçlarla desteklemek, FIAT Professional markasının sürdürülebilirlik vizyonu açısından değerli bir adım. Markanın elektrikli araç yolculuğundaki iki önemli modeli olan Doblò ve Scudo ile yüzde yüz elektrikli sürüş keyfini, tüketici dostu teknolojilerle bir araya getiriyor ticari araç kullanıcılarına daha ekonomik ve çevreci alternatifler sunuyoruz.” dedi.

ARALIK AYINA ÖZEL FİYATLAR

Ticaretini verimli hale getirmek isteyenlerin tercihi olmaya aday E-Doblò Cargo Maxi aralık ayında lansmana özel 1.354.900 TL’den başlayan fiyat ile satışa sunuluyor. E-Doblò’nun, 5 kişilik standart gövdesi 1.599.900 TL’den başlarken, 7 kişilik Maxi seçeneği ise 1.619.900 TL ile satışa sunuluyor. FIAT’ın orta hafif ticari araç segmentindeki yeni modeli E-Scudo ise 1.749.900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.