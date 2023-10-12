Elektrikli motosiklete çarpan araç darmadağın oldu

Kartal'da bir otomobil, kağıt toplamak için yolun kenarında duran elektrikli motosiklete çarptı.

KAYNAK: İHA
Elektrikli motosiklete çarpan araç darmadağın oldu

İstanbul Kartal ilçesi, Orhantepe Mahallesi, Tekel Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında iddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Mercedes marka 34 KD 7263 plakalı araç, sağ şeritte çöp konteynerinden kağıt toplamak için duran elektrikli 63 CN 652 plakalı araca vurdu.

Vurmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından çekicilerle kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Emir Şengül, "Kağıt toplayıcı motorcu yolda duruyordu. Kağıt topluyordu. Bir tane Mercedes marka araç gelip vurdu. Araç darmadağın oldu. Çekici ekipleri geldi ve araçları kaldırdılar" dedi.

aw050911-02.jpg

aw050911-03.jpg

aw050911-04.jpg

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Borsada yeni dönem. Önemli kararlar alındı Ekonomi
Borsada yeni dönem. Önemli kararlar alındı
Canan Kaftancıoğlu İl Başkanlığı görevini devretti Siyaset
Canan Kaftancıoğlu İl Başkanlığı görevini devretti
ABD Microsoft'a 29 milyar dolarlık vergi borcu çıkardı Dünya
ABD Microsoft'a 29 milyar dolarlık vergi borcu çıkardı
Livakovic sorusu Modric'i kızdırdı Spor
Livakovic sorusu Modric'i kızdırdı
Ev kadınlarına emeklilik hamlesi: Detaylar ortaya çıktı Ekonomi
Ev kadınlarına emeklilik hamlesi: Detaylar ortaya çıktı
Saadet, DEVA ve Gelecek’te yerel seçimlerde İstanbul formülü Gündem
Saadet, DEVA ve Gelecek’te yerel seçimlerde İstanbul formülü
140 yıllık telefon devi iflas etti 850 kişi işsiz kaldı. Hemen hemen herkeste bulunuyordu Ekonomi
140 yıllık telefon devi iflas etti 850 kişi işsiz kaldı. Hemen hemen herkeste bulunuyordu