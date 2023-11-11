Elektrikte sadece bir kesime dev indirim

AA'nın hablerine göre, Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) görevli tedarik şirketlerine uygulayacağı aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), toplantısında elektrik satış tarifelerine indirim yapılması kararı alındı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ'ın 11 Kasım'dan itibaren uygulayacağı aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi, görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 48,2187 kuruş olarak tespit edildi.

EPDK, 18 Ağustos'ta söz konusu tarifeyi 110,0000 kuruş olarak belirlemişti. Böylece EÜAŞ'ın bu kapsamda uygulayacağı aktif elektrik enerjisi toptan satış tarifesinde yaklaşık yüzde 56 indirime gidilmiş oldu.

Bu indirimin konut ve iş yerlerinde uygulanıp uygulanmayacağı henüz açıklanmadı.

İndirimin özellikle ev ve iş yerlerinde uygulanması gerektiğini söyleyen bir vatandaş "Bir kaç yıl önce alım gücümüz bugüne kıyasla çok daha yüksekti. İstediğimizi yemesek de karnımız doyuyordu. Şimdi ise bırakın ay sonunu yarısını bile getiremiyoruz. Yarı aç yarı tok masadan kalkıyoruz. Bir ekmeğin 8 TL olduğu bir dönemdeyiz. Söylemişti dersiniz ekmek ocak ayı bitmeden 10 TL olur" dedi.

Aynı vatandaş "Bu pahalıkta elektrik indirimi yapılsın. Tek lambayla oturmaktan gözlerimiz bozuldu. Televizyonu bile seyrederken inanının elektrik parasını düşünüyorum. Torun gelince de yandık diyorum ama yemekten kısıp elektrik parasını ödüyorum. Kurtuluşumuz ölüm olmamalı" yorumunu yaptı.