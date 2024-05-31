Elektronik sigara tütünden farksız

Tütün ve tütün ürünleri, akciğer kanseri, astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi birçok solunum yolu hastalığına neden olmaktadır. Tütün kullanımının zararları, sadece içen kişilerle sınırlı kalmayıp, pasif içicilerde de ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Her yıl dünya genelinde en az 8 milyon insan tütün ve tütün ürünleri nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nuran Gökbulut, nikotinin bağımlılık yapıcı etkisine dikkat çekerek, her nefeste alınan sigara dumanının kanser ve diğer hastalıklar için risk faktörü olduğunu vurgulamaktadır. Tütün ve tütün ürünleri, akciğer kanseri, astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi birçok solunum yolu hastalığının yanı sıra, kalp damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, gastrointestinal hastalıklar, beyin fonksiyon bozuklukları, unutkanlık, göz tansiyonu, üreme sistemi bozuklukları ve bazı cilt hastalıklarına da yol açmaktadır.

ELEKTRONİK SİGARANIN ZARARI

Tütün endüstrisi, geleneksel sigaraların zararları konusunda artan farkındalığın ardından, elektronik sigaraları 'zararı azaltılmış ürün' olarak pazarlamaktadır. Ancak Dr. Gökbulut, elektronik sigaraların da tütünden farkı olmadığını ve sağlık açısından büyük riskler taşıdığını belirtmektedir. Elektronik sigaraların içindeki likitler, tatlandırıcılar ve sıvı nikotin, özel ısıtma mekanizmalarıyla buharlaştırılarak tüketilir ve bunlar da tıpkı geleneksel sigaralar gibi zararlı maddeler içermektedir.

PASİF İÇİCİLİK VE HAMİLELİK DÖNEMİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada tütün ürünü kullanan 1.3 milyar kişinin %80'i düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır. Ayrıca, dünya genelinde çocukların yarısı tütün dumanına maruz kalmakta ve her yıl 65.000 çocuk pasif içicilik nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Hamilelik döneminde tütün ürünü kullanımı, anne ve bebeğin sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratmaktadır.

ÇEVRESEL VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Tütün üretimi, sadece tüketiciler üzerinde değil, üretim aşamasında da ciddi sağlık ve çevresel sorunlara neden olmaktadır. Tütün tarımı, çiftçileri ve ailelerini ciddi sağlık risklerine maruz bırakmakta, yeşil tütün hastalığı gibi hastalıklara yol açmaktadır. Bu hastalık, tütün yaprakları ile cilt temasına bağlı olarak ortaya çıkmakta ve belirtileri arasında kusma, baş dönmesi, baş ağrısı, karın ağrısı ve nefes darlığı bulunmaktadır. Ayrıca, tütün üretimi için ormanların yok edilmesi, tarım alanlarının azalmasına ve gıda güvenliği sorunlarına yol açmaktadır.

Dr. Gökbulut, tütün kullanımının sadece günümüz için değil, gelecekteki nesiller için de büyük bir tehdit olduğunu vurgulayarak, tütünsüz bir dünya için mücadele etmenin önemine dikkat çekmektedir.