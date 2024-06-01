Unutkanlığa iyi gelen bitkilere uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ne diyor?

Unutkanlık, çağımızın en yaygın bilişsel sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Yaş ilerledikçe veya stres gibi çeşitli faktörler nedeniyle hafıza problemleri yaşanabiliyor.

Ancak doğanın sunduğu bazı mucizevi bitkiler, unutkanlıkla mücadelede önemli bir destek sağlayabilir.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, unutkanlık için doğal bir çözüm olarak taze sıkılmış havuç suyunu önerdi.

Havuç, luteolin adı verilen ve bilişsel gerilemeyi önleyebilecek flavonoidler açısından zengindir. 2010 yılında The Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırmada, luteolin içeren besinleri tüketen farelerin hafızalarının daha güçlü olduğu gözlemlendi.

Anadolu Sağlık Merkezi'ne göre, unutkanlıkla başa çıkmak için düzenli egzersiz yapmak ve stresten uzak durmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri de önemli olduğu bildirildi.

Ayrıca, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku, hafızayı güçlendirmek için kritik öneme sahip olduğunun altı çizildi.

Unutkanlığa iyi gelen besinler arasında nar, ıspanak, domates, bitter çikolata, ceviz, balık, tarçın, fındık, roka, maydanoz, lahana ve kaju bulunmakta. Bu besinlerin yaşa bağlı unutkanlığı geciktirdiği araştırmalarla desteklenmişti.

Ayrıca, yaban mersini, çilek, avokado gibi antioksidanlar açısından zengin besinlerin de hafıza ve bilişsel fonksiyonları güçlendirebileceği belirtildi. Bu besinler, beyin hücrelerini serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyarak unutkanlık riskini azaltabilir.

Unutkanlıkla mücadelede hem modern tıbbi yöntemler hem de doğal besinler ve bitkiler etkili olabilmekte.

Ancak, bu bitkilerin ve besinlerin kullanımı öncesinde bir sağlık uzmanına danışmak önemli olduğu vurgulandı.