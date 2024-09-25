Eleştiri okları Ozan Tufan’ın üstünde

Trabzonspor’a sezon başında gelen Ozan Tufan eleştiri oklarının hedefi oldu. İngiltere’den gelen tecrübeli oyuncunun etkisiz oyunu nedeniyle tepkilerin odağına yerleştiği öğrenildi.

Sezona 5 beraberlikle başlayan Trabzonspor’un galibiyet hasretine Şenol Güneş de çare olamadı. Abdullah Avcı’nın yerine gelen tecrübeli teknik adamla birlikte bordo mavililer beraberlik serisine devam etti.

Bordo mavililerde sezon başında transfer olan oyunculardan birinin performansı son günlerde tepkilerin odağına yerleşti. Hull City’den Trabzonspor’a transfer olan Ozan Tufan, takıma bir türlü adapte olamadı. 2 milyon euro bonservisle bordo mavililere gelen 29 yaşındaki oyuncu eski günlerini mumla arattı.

Tecrübeli oyuncunun son oynadığı Gaziantep FK maçında da vasatı aşamaması dikkat çekti. Bordo mavili formayla 10 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, saha içerisinde aldığı kararlar ile bordo mavili camianın tepkisini çekti. Ozan, oynadığı maçlarda gol ya da asist katkısı da katkı yapamadı.