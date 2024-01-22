Eli bıçaklı saldırgan yoldan geçen 10 kişiyi bıçakladı. İstanbul'un ortasında dehşeti yaşadılar

Esenyurt'ta A.Ö. isimli saldırgan, bıçakla çevreye adeta vahşet yaşattı. Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları gelişigüzel bıçakladı.

SABAHTAN AKŞAMA KADAR 10 KİŞİNİN CANINA KASTETTİ

Sabah saatlerinde saldırılarına başlayan A.Ö.’nün ilk belirlemelere göre 8 kişiyi, ardından da gelen ihbarlar neticesinde 2 kişiyi daha bıçakladığı, komşusunun da evini taşladığı ve kaçarak kayıplara karıştığı ortaya çıktı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Vahşetin kurbanları yaralılar ise hastaneye kaldırılırken 2 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

POLİS ELİ BIÇAKLI O SALDIRGANI YAKALADI 14 SABIKA KAYDI ÇIKTI

İhbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganı tespit ederek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerlerinde incelemelerini sürdüren polis ekipleri, kimliği belirlenen A.Ö.'yü yakaladı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 14 sabıkasının olduğu açığa çıktı.

GEZE GEZE SUÇ İŞLEMİŞ

Saldırganın bıçakla yolda giderken iş yerine girip bir kişiyi bıçakladığı, komşusunun evini taşlayıp kaçtığı ve diğer saldırı vukuatlarını içeren vahşetin görüntüleri güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.