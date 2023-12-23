Elin oğlu düşünce gücüyle hareket eden yapay el üretti. Siz hala tarikatları şeyhleri şıhları kutsayın

Sosyal medya platformu olan Tiktok’ta viral olan bir videoda NASA çalışanlarının konferansı esnasında, sunucunun canlı yayınla başka birisine bağlanmasını montaj ile Cübbeli Ahmet’e bağlayan bir kullanıcının videosu güldürdüğü kadar düşündüren cinsten oldu.

Yıllar önce çekilen videoda Cübbeli Ahmet Hoca uzay ile ilgili olarak Mars’ta su aramanın mantıksız olduğu ve masrafına değmeyeceğini, oraya gidene kadar dünyanın zaten yok olacağını ve milyonlarca dolar harcanmasının gereksiz olduğunu, kendisine 100 bin dolar verilmesi halinde kendisine her şeyi söyleneceğini belirtip birde üzerine bilim adamlarına cahil demesi yeniden gündem oldu.

Videonun gündem olması üzerine, “Elin oğlu düşünce gücü hareket eden yapay el üretti, siz hala tarikatların şeyhlerini şıhlarını kutsayın” yorumu yapıldı.