Ebru Polat arsa aldı! Elinde tapusuyla geziyor

Sahnelerdeki başarısın ticaret alanında da kanıtlayan şarkıcı Ebru Polat, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Güne erken başladığını ve yoğun bir koşuşturmacası olduğunu söyleyen Polat, "Bugün kendime bir arsa aldım. Bu elimdeki de onun tapusu. Güne bu yüzden çok erken başladık. Biraz yoğun ve koşuşturmacalı geçti ama sonunda çok şükür aldık tapumuzu." açıklamasında bulundu.

