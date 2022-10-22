Ebru Polat 15 yıl sonra mesleğine geri dönüyor. ''Bundan sonra avukat hanım diyeceksiniz''

Şarkıcı Ebru Polat, ara verdiği avukatlık mesleğine geri dönüyor. Polat, haberi sosyal medya hesabından "Önümüzdeki hafta itibarıyla 'avukat hanım' diyeceksiniz. 15 yıl sonra mesleğe dönüş" diyerek duyurdu.

Ebru Polat, İstanbul Barosu'nda çektiği fotoğrafı da takipçileri ile paylaştı.

BİR PAKET SAKIZA 900 TL ÖDEMİŞTİ

Şarkıcı Ebru Polat, en son sosyal medya hesabından yaptığı sakız paylaşımıyla gündeme gelmişti. Polat paylaşımında damla sakızına 895 TL ödediğini göstererek "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de" demişti. Bu paylaşıma takipçileri de tepki göstermişti.



