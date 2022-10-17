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  • Ebru Polat bir paket sak�za 900 lira �dedi. ''�i�nedi�im tek sak�z''

Ebru Polat bir paket sak�za 900 lira �dedi. ''�i�nedi�im tek sak�z''

Kendisine gelen itiraf mesajlar�n� yay�nlayarak dikkat �eken �ark�c� Ebru Polat, �al��veri� yapt��� AVM'de bir paket sak�za 900 lira �dedi�ini s�yledi. Sak�z� ve fi�i takip�ileriyle payla�an Polat, "�i�nedi�im tek sak�z bu 900 TL olmu�. U�tu gitti ama ald�m tabii yine de" dedi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 11:27
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''�i�nedi�im tek sak�z'' Ebru Polat'�n sak�za �dedi�i para �oke etti!

Ebru Polat bir paket sak�za 900 lira �dedi. ''�i�nedi�im tek sak�z''
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�ark�c� Ebru Polat, sosyal medya hesab�ndan yapt��� sak�z payla��m�yla g�ndeme geldi. 

Ebru Polat son olarak bir sak�za �dedi�i paray� a��klad�. �ark�c�n�n sak�za �dedi�i para �oke etti.

�ark�c� payla��m�nda damla sak�z�na 895 TL �dedi�ini g�stererek "�i�nedi�im tek sak�z bu 900 TL olmu�. U�tu gitti ama ald�m tabii yine de" dedi. Payla��m� takip�ileri taraf�ndan tepki �ekti.

�ark�c� Ebru Polat ge�ti�imiz y�llarda bir g�nde 1890 �ampuan satt��� ve yakla��k 40 bin TL kazand���n� a��klam��t�. 
 

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ellalem
17.10.2022 11:32
Cümlenizin hayatı sakız, vıdı vıdı....  
 
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