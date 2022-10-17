Ebru Polat bir paket sak�za 900 lira �dedi. ''�i�nedi�im tek sak�z''

�ark�c� Ebru Polat, sosyal medya hesab�ndan yapt��� sak�z payla��m�yla g�ndeme geldi.

Ebru Polat son olarak bir sak�za �dedi�i paray� a��klad�. �ark�c�n�n sak�za �dedi�i para �oke etti.

�ark�c� payla��m�nda damla sak�z�na 895 TL �dedi�ini g�stererek "�i�nedi�im tek sak�z bu 900 TL olmu�. U�tu gitti ama ald�m tabii yine de" dedi. Payla��m� takip�ileri taraf�ndan tepki �ekti.

�ark�c� Ebru Polat ge�ti�imiz y�llarda bir g�nde 1890 �ampuan satt��� ve yakla��k 40 bin TL kazand���n� a��klam��t�.

