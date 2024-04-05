‘Eline kılıcı alıp ot biçer gibi insan kellesini biçmesi gerekiyor’ Yeni Şafak yazarı Erdoğan’a böyle seslendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, AKP’nin yerel seçimlerde yaşadığı yenilgi sonrasında Erdoğan’a önerilerde bulundu.

Aydın Ünal, yazdığı yazıda, "Erdoğan’ın önünde iki engel var: Birincisi, cezalandıracağı sorumluların küsüp gitmeleri riski. İkincisi de eskisi kadar kolay 'uygun adam' bulamama problemi" ifadelerini kullandı ve bazı grup ve çetelerin kendilerine yakın isimleri çeşitli makamlara dayattığını iddia etti. Ünal, yazısının devamında, Erdoğan için, "Eline kılıcı alıp ot biçer gibi insan kellesini biçmesi gerekiyor" şeklinde skandal bir söylemde bulundu.

"31 Mart gecesinden itibaren çokça 'ben demiştim' ifadesini duyduk" diyen Yeni Şafak yazarı, yazısında, "Doğru. Sen demiştin. Ancak, Erdoğan da, AK Parti kadroları da, senin söylediklerinden haberdarlar. Bugün dile getirilen sorunların tamamını biliyorlardı. Enflasyon, emekliler, Gazze, kibir, troller, kötü vitrin, şahsi ikbal hırsı, gruplaşma, çeteleşme, samimiyetsizlik, sahtecilik, ihanet ve daha nicesi…” ifadelerini kaydetti.

Erdoğan’ın önünde iki engelin bulunduğunu, birincisinin cezalandıracağı sorumluların küsüp gitmeleri riski ve ikincisinin de eskisi kadar kolay "uygun adam" bulamama sorunu olduğunu olduğunu söyleyen Ünal, “İşte gördük… Kendisine her türlü imkan ve makam verilenler, ilk kırgınlıkta satıp gidiyor, muhalefetle iş tutuyorlar.” dedi.

"İNSAN KELLESİ BİÇMESİ GEREKİYOR"

Ünal, AKP’nin Ankara’da belediye başkan adayı bulmakta bile zorlandığını ve birtakım grup ve çetelerin kendilerine yakın olan isimleri her boş makama dayatmaya başladığını söyledi ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eline kılıcı alıp ot biçer gibi insan kellesini biçmesi gerekiyor. Evet, acımasızca, merhametsizce bunu yapması gerekiyor. Eğer bu cesareti de gösterebilirse, dışarda kalanlar, boynu koparılanlar arıza çıkaramayacaktır.” söyleminde bulundu.

Ünal, yazısının sonunda, milletin arıza çıkaranlara yüz vermeyeceğini ve Erdoğan’ın arkasında çok güçlü duracağını iddia etti ve aksini düşünmek bile istemeyeceklerini kaydetti.