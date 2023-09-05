Ellerini kollarını sallayarak gelip uçak ile geri dönüyorlar. Bilet paralarını Türk halkı ödüyor

Ülkemize kaçak bir şekilde ellerini kollarını sallayıp giren yüzlerce Afgan sığınmacının uçaklarla geri gönderildiği anlar sosyal medyaya yansıdı. Geri gönderilen sığınmacıların hepsinin askerlik çağındaki erkeklerden oluştuğu görüldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ellerini kollarını sallayarak gelip uçak ile geri dönüyorlar. Bilet paralarını Türk halkı ödüyor

Editör: Özlem Kıral

Zafer Partisi Samandağ Kurucu İlçe Başkanı Suphi Yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, ülkemize kaçak bir şekilde giren Afgan sığınmacıların Afganistan’a uçak ile geri gönderilmelerini paylaştı.

Yürüyerek ülkemize girip uçak ile geri gönderilen sığınmacıların aralarında hiç kadının olmadığına ve hepsinin erkek olduğuna dikkat çeken Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemize kaçak yollardan giren Afganları uçakla geri gönderiyoruz.

Sınırdan kaçak girenleri paylaştığımızda, bunlar fake diyenler iyi izlesin.

Aralarında hiç kadın yok hepsi askerlik çağında erkek.

Afgan ve pakiler Suriyelilerden daha tehlikelidir.”

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