Zafer Partisi kapatılacak mı? Genel Başkan Yardımcısı açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Güler, partisinin kapatılması iddialarına canlı yayında cevap verdi.

Zafer Partisi kapatılacak mı? Genel Başkan Yardımcısı açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Güler, 'Sığınmacı karşıtı' söylem ve haberler nedeniyle bazı gazeteci ve haber sitesi sahipleri birlikte gözaltına alınan Zafer Partisi kurucu üyesi Eray Ertürk'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halk TV'de Söz Sende programına katılan Güler, gazeteci Barış Terkoğlu'nun "Zafer Partisi kapatılabilir mi?" sorusunu yanıtladı.
Güler, "Türkiye'de hukuk adına o kadar trajikomik şeyler oluyor ki, dolayısıyla Zafer Partisi'ne bir dava açılabilir mi, dediğinizde hemen "hayır" diyemiyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'de hukukun nasıl işlediğini biliyoruz. Zafer Partisi pek çok provokasyon ile karşılaştı. Bunun en sonuncusu geçtiğimiz cumartesi İstanbul'da ırkçılık karşıtı bir miting düzenlendi. Buna karşılık bir örgütlenme oldu. Aynı yerde bir miting düzenlemeye çalıştılar. Zafer Partisi'ni de bunun içine çekmeye çalıştılar. Dolayısıyla ırkçılık karşıtı bir mitinge katılmak Zafer Partisi'nin yapacağı bir iş değildi. Irkçılığa biz de karşıyız. Bu provokasyona gelmeyince Zafer Partisi, sanırım daha önce planlanmış adliyeden kaynaklı eylem planı devreye sokuldu. Bu büyük ölçüde korkutma eylemi" dedi.

'BU TİP ŞEYLERLE BİZİ SUSTURAMAZLAR'

Partisinin genel başkanı Ümit Özdağ'ın sözlerini hatırlatan Güler, "Herhangi bir turist kötü bir muamele gördüğünde bile bunun odağına Zafer Partisi'ni oturtma çabası var. Ama bu tip şeylerle bizi susturamazlar. Genel Başkan Ümit Özdağ 'öldürmeleri lazım' dedi. O kadar ileri gideceklerini sanmıyorum.

'AMAÇ KORKUTMAK VE GÖZDAĞI VERMEK'

Tutuklananların dosyalarına bakarsanız; bu haberlerin çoğunun olmuş olaylar üzerinde ve iktidara yakın mecralarda paylaşın haberler olduğunu da göreceksiniz. Dolayısıyla işin tutarlı bir yanı yok. Amaç korkutmak ve gözdağı vermek." ifadelerini kullandı.

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