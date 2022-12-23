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Elon Musk duyurdu: Tweetlerin görüntülenme sayısı artık herkese açık

Elon Musk, Twitter’ın yeni özelliğini açıkladı. Musk, tweetlerin görüntülenme sayısının videolarda olduğu gibi herkese açık olacağını duyurdu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 04:28
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Elon Musk duyurdu: Tweetlerin görüntülenme sayısı artık herkese açık

Elon Musk duyurdu: Tweetlerin görüntülenme sayısı artık herkese açık
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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter'daki yenilikleri açıklamaya devam ediyor.

Musk, son paylaşımında, Twitter'da artık tweetlerin görüntüleme sayısının gösterileceğini duyurdu:

"Twitter, görüntüleme sayısını kullanıma sunuyor, böylece bir Tweet'in kaç kez görüldüğünü görebilirsiniz!"

Elon Musk, "İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim" açıklamasını yapmıştı.

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