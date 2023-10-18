Elon Musk X'te hesap açanlardan para almaya başladı

Elon Musk, X platformuna kayıt olan her yeni kullanıcıdan 1 dolar yıllık ücret almaya başladı. Yeni uygulamaya ilk olarak Filipinler ve Yeni Zelanda'da geçildi.

Elon Musk X'te hesap açanlardan para almaya başladı

Geçtiğimiz yıl Twitter’ı olaylı bir şekilde satın alan ve ardından platformda yaptığı değişikliklerle sık sık gündeme gelen Elon Musk, bu defa da yeni kullanıcılar için uyguladığı ücret politikasıyla dikkat çekiyor.

Yeni adı X olan platform, Yeni Zelanda ve Filipinler’deki yeni kullanıcılardan yıllık 1 dolar ücret almaya başladı.

Bugün başlayan politika ilk olarak salı günü duyurulmuştu. Platformun yeni “Bot Değil” programını bu iki ülkede denediği doğrulandı. Denemenin bir parçası olarak, yeni, doğrulanmamış hesapların diğer gönderiler paylaşabilmek ve bunlarla etkileşimde bulunabilmek için yıllık 1 dolar abonelik ücreti ödemesi gerekecek.

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