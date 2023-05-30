Elon Musk'tan çok konuşulacak yapay zeka iddiası: Silah geliştirmek için kullanılacak

Ünlü iş insanı Elon Musk, yapay zekaların ülkeler tarafından silah geliştirmek için kullanılacağı iddiasında bulundu. Musk, yapay zekânın "iki ucu keskin bir kılıç" olduğunu ifade etti.

Elon Musk'tan çok konuşulacak yapay zeka iddiası: Silah geliştirmek için kullanılacak

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Tesla, Twitter ve SpaceX sahibi olan Elon Musk, Londra'da yapılan Wall Street Journal CEO konseyi Zirvesi'ne katıldı.

“İKİ UCU KESKİN KILIÇ”

Musk zirvede yapay zekânın "iki ucu keskin bir kılıç" olduğunu söyledi. Musk, "Herhangi bir şeyi size verebilen bir cininiz varsa, bu bir tehlike oluşturur" dedi ve yapay zekânın "insansız hava araçları savaşları" yaratmak için kullanılabileceğini belirtti.

Video bağlantısıyla konuşan Musk, dünya genelindeki hükümetlerin öncelikle silah geliştirmek için yapay zekâdan faydalanacaklarını iddia etti.

"HERHANGİ BİR İNSANDAN DAHA HIZLI"

İş insanı açıklamasının devamında "Yani, sahada herhangi bir insandan daha hızlı tepki verebilen daha gelişmiş silahların olması, yapay zekanın gerçekten ne yapabileceğinin göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

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